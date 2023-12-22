Шесть упавших деревьев оставили без света три поселка на юге Карелии

Вечером в субботу, 23 декабря, упавшие деревья оборвали провода в одном из южных районов Карелии.

Работы по устранению аварии на линии электропередачи в Лахденпохском районе Карелии продолжаются до сих пор, сообщили местные власти.

Авария на сетях произошла в поселке Хийтола.



Энергетикам пока не удаётся ликвидировать полностью аварию на высоковольтной линии электропередачи в поселке.



Без света остаётся часть поселка Хийтола — улица Б. Приозёрская, Лесная, несколько домов на улице Ленина. Также нет света в поселке Вялимяки и частично в поселке Элисенваара.



По информации диспетчера ПАО Россети, работы продолжаются. Бригады устраняют обрывы проводов.

Как ранее сообщили власти Лахденпохского района, к ликвидация аварии на линии электропередачи энергетики присупили еще в субботу. Работали три бригады Западно-Карельских электрических сетей.



Поздно вечером электроснабжение было восстановлено в центре поселка Хийтола.



В населенном пункте велось восстановление 3-х пролётов высоковольтной линии электропередачи, которые были повреждены шестью упавшими деревьями.