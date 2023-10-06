Стихия валит деревья в Петрозаводске и выносит бревна на берег Онего

Столица Карелии ощутила на себе мощь циклона.

Сильный ветер, воцарившийся в Петрозаводске с приходом циклона, валит деревья на улицах города и разбивает Онежскую набережную.

Так, читатели «Столицы на Онего» прислали в редакцию фото поваленного на автомобильный прицеп дерева на улице Маршала Мерецкова.

В паблике «Погода Петрозаводска и Карелии» разместили фото набережной карельской столицы. Ветер повалил деревья на дорожках, а на пляж и саму набережную волны вынесли мусор и даже бревна.

А на улице Шотмана около 17.00 большое дерево упало прямо на проезжую часть, на время остановив движение.

В паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии» показали дорогу на Петрозаводскмаш — она завалена упавшими ветвями и деревьями.

Напомним, 7 октября на Карелию пришелся удар циклона, обрушившего на республику сильный ветер и мокрый снег.