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Жители райцентра в Карелии возмущены массовой вырубкой деревьев

Новости. Происшествия
09:55, 23 Ноября 2022
фото: паблик «Медвежьегорск Online»

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В Медвежьегорске, не берегу реки Вичка, снесли десятки деревьев, сообщают читатели «Столицы на Онего».

Читательница «Столицы на Онего» из Медвежьегорска сообщила о массовой вырубке деревьев на правом берегу реки Вичка. 

«Вчера решила прогуляться в наш железнодорожный парк, в котором протекает река Вичка. Вот там я и увидела эту страшную картину. На правом берегу реки были вырублены практически все деревья. Когда я подошла и спросила, кто это разрешил, мне ответили, что на это дал приказ наш мэр Антипов Максим Леонидович. Я ругалась, и со мной был еще молодой человек, который сказал, что он уже был в прокуратуре и собирался идти в администрацию к мэру. Жаль, очень жаль. У нас всю жизнь город утопал в зелени, но сейчас просто идет борьба с зелеными насаждениями. Вырубили все», - написала наша читательница.

По ее словам, ранее изуродовали привокзальную площадь, вырубили сквер у торгового центра «Пионер». Отметим, что Максим Антипов работает не мэром Медвежьегорска, а главой администрации района. 

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