Школьник в Карелии получил травмы на уроке физкультуры, возбужденно уголовное дело

Прокуратура Пряжинского района Карелии завершила проверку несчастного случая, произошедшего в школе поселка Матросы в ноябре прошлого года.

Об этом сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 9-летний ученик на занятии по физической культуре при перекатах на мате получил тяжелую травму.

Прокуратура выяснила, что учитель физкультуры не организовала оказание первой помощи ребенку и его отправку в медицинскую организацию. Кроме того, она своевременно не сообщил руководителю школы об инциденте.

После проверки директору школы было выдано представление прокуратуры, учитель привлечена к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении МКОУ «Матросская ООШ» было прокуратура вынесла постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ (нарушение прав и свобод обучающихся образовательных организаций).

Решением мировой судьи Пряжинского района школа привлечена к административной ответственности, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тыс.рублей. Постановление суда не вступило в законную силу.

Кроме того, органами предварительного расследования по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).