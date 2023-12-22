Школьники Кондопоги посетили «Алёшу», смотрящего на Кольский залив

Ученики школы № 1 совершили путешествие в столицу Заполярья.

Ученики школы № 1 Кондопоги посетили город-герой Мурманск. Об этом сообщили в паблике администрации Кондопожского района со ссылкой на информацию сообщества школы.

Почетного звания город был удостоен за мужество и героизм его защитников в период Великой Отечественной войны.



Как рассказали в группе, юные путешественники посетили мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», который в народе называют Алёша.

Масштабный монумент установлен на самой высокой точке над Кольским заливом. С этого места «Алёша» смотрит вдаль, в Долину Славы, где шли бои с фашистскими захватчиками. Дети узнали много исторических фактов о Мурманске в годы войны.

Не оставило школьников равнодушным и посещение ледокола «Ленин». Здесь пятиклассникам предоставилась возможность узнать подробности быта экипажа, технические возможности и устройство судна, интересные истории походов.

«Школьники и педагоги признались, что влюбились в этот удивительно красивый город и будут обязательно рекомендовать своим родным и близким побывать в Мурманске», — написали в источнике.