Шоссе под Петрозаводском затопили грунтовые воды

Перекрыто движение по Пряжинскому шоссе, в районе ж/д переезда.
По информации петрозаводской дистанции пути, 13 января, в
17.20 грунтовые воды затопили участок Пряжинского шоссе, со стороны улицы Транспортной, в районе железнодорожного переезда.
Проезжая часть перекрыта, предупредили в ЕДДС Петрозаводска.
Необходимо выбирать пути объезда, заявили в единой дежурно-диспетчерской службе города.
Напомним, 10 числа «Столица на Онего» сообщала о перекрытии Соломенского шоссе из-за прорыва водопровода.
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