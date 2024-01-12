Шоссе под Петрозаводском затопили грунтовые воды

Перекрыто движение по Пряжинскому шоссе, в районе ж/д переезда.

По информации петрозаводской дистанции пути, 13 января, в

17.20 грунтовые воды затопили участок Пряжинского шоссе, со стороны улицы Транспортной, в районе железнодорожного переезда.



Проезжая часть перекрыта, предупредили в ЕДДС Петрозаводска.

Необходимо выбирать пути объезда, заявили в единой дежурно-диспетчерской службе города.



Напомним, 10 числа «Столица на Онего» сообщала о перекрытии Соломенского шоссе из-за прорыва водопровода.