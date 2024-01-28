Многострадальную улицу в Медгоре затопили талые воды

Автомобилисты райцентра предупредили о затопленной дороге в центре города.

Пользователи сообщества «Медвежьегорск Online» опубликовали фотографию с видами улицы Максима Горького и предупредили о том, что ее лучше объезжать.





Напомним, жители улицы Горького не в первый раз этой зимой испытывают проблемы. В январские морозы дома по Максима Горького несколько раз оставались без воды из-за промерзших труб.