Штормовой ветер и в воскресенье принесет неприятности жителям Карелии

Специальные службы предупредили о непогоде 8 октября.

По информации петрозаводской ЕДДС, в течение суток 8 октября в южных и центральных районах республики сохранится сильный ветер восточного, северо-восточного и северного направления.



Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в акваториях крупных водоемов - до 23 м/с.



В частности, непогода обрушится на столицу Карелии.



Напомним, накануне мы сообщали о том, что сильный ветер, воцарившийся в Петрозаводске с приходом циклона, валит деревья на улицах города и разбивает Онежскую набережную.