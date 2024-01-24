Сильный ветер собьет с ног часть жителей Карелии

В понедельник, 29 числа, в части районов республики подует сильный юго-западный ветер.
По информации карельского ЦГМС, на которую ссылается единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска, в течение 29 января местами по республике ожидается усиление юго-западного ветра, порывами 15-18 м/с.
Под действие неблагоприятного погодного явления попадает столица Карелии.
Жителям республики, в частности, советуют:
- не приближаться к проводам, повисшим низко над землей;
- не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода;
- не оставлять машины вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев;
- ограничить поездки на личном автотранспорте;
- при движении во время гололедицы строго соблюдать дистанцию - она должна быть в два-три раза больше, чем в летнее время.
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