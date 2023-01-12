Штраф «отрезвил» жителя Петрозаводска, едва не расставшегося с машиной из-за долгов

Петрозаводчанин накопил долги, а затем проигнорировал арест автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении УФССП Петрозаводска находилось сводное исполнительное производство о взыскании коммунальных и кредитных платежей на общую сумму 200 тысяч рублей.

Приставы выяснили, что за должником было зарегистрирован автомобиль. Пристав-исполнитель нашел мужчину по месту жительства и вручил ему требование об аресте автомобиля и его последующей продажи на торгах. Но должник не сразу отреагировал на это и был оштрафован.

Только после этого петрозаводчанин добровольно перечислил деньги, достаточные для погашения долга.