Штраф «отрезвил» жителя Петрозаводска, едва не расставшегося с машиной из-за долгов

Петрозаводчанин накопил долги, а затем проигнорировал арест автомобиля, сообщили в УФССП Карелии.
В отделении УФССП Петрозаводска находилось сводное исполнительное производство о взыскании коммунальных и кредитных платежей на общую сумму 200 тысяч рублей.
Приставы выяснили, что за должником было зарегистрирован автомобиль. Пристав-исполнитель нашел мужчину по месту жительства и вручил ему требование об аресте автомобиля и его последующей продажи на торгах. Но должник не сразу отреагировал на это и был оштрафован.
Только после этого петрозаводчанин добровольно перечислил деньги, достаточные для погашения долга.
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