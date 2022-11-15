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Штраф за отсутствие полиса ОСАГО предложили увеличить в шесть раз

Новости. Общество
20:30, 09 Декабря 2022
фото: © Николай Смирнов / ТАСС

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Депутаты Заксобрания Петербурга предложили увеличить в разы штраф за отсутствие полиса ОСАГО.

Штраф за отсутствие полиса ОСАГО предложили увеличить в шесть с лишним раз, пишет «Российская газета». Соответствующий поправки в Кодекс об административных правонарушениях предлагает Заксобрание Санкт-Петербурга. 

Ранее о необходимости увеличить наказание для тех, кто ездит без страховки, изданию рассказал президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

По словам Уфимцева, РСА уже направило в Госдуму свои предложения по увеличению этого штрафа до 3,5 тысячи рублей. Предложение поддержал Банк России.

«За 18 лет существования ОСАГО стоимость автомобилей, топлива, запчастей выросла в цене. И только штраф за отсутствие страховки остался неизменным, - считает Евгений Уфимцев. - Он уже не выполняет свою функцию. Необходимо сделать так, чтобы автовладельцам было невыгодно ездить без страховки».

Законодатели Санкт-Петербурга считают, что нужно идти на более суровые меры. Незастрахованных автомобилистов они предлагают штрафовать на пять тысяч рублей.

Напомним, если водитель не застрахован, сейчас ему грозит штраф 800 рублей. Если он не вписан в полис с ограниченным кругом лиц, допущенных к управлению, либо использует машину в период, не предусмотренный договором страхования, ему придется заплатить 500 рублей.



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