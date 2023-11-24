Ремонт по ОСАГО можно будет сделать на любом автосервисе

Страховщики собираются пойти навстречу водителям.

Глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев сообщил, что союз разрабатывает новый подход к ремонту по ОСАГО. РСА предлагает разрешить ремонтировать автомобиль по страховке на любом автосервисе, а не только у партнеров страховой компании.

После ДТП водитель должен будет написать заявление, где конкретно он хочет отремонтировать машину. Как дальше будет проходить согласование со страховой компанией, знает проект «Жизнь и кошелек».