Силовики нагрянули домой к депутату Петросовета Ольге Тужиковой

Кроме того, Ольгу Тужикову пригласили в УФСБ по Карелии для дачи объяснений.

Как стало известно изданию «Столица на Онего», 10 ноября правоохранительные органы провели оперативно-розыскные мероприятия по месту проживания депутата Петрозаводского городского совета Ольги Тужиковой.



Силовики пришли к депутату в связи с подозрениями в экстремистской деятельности.



Также стало известно о том, что изначально внимание правоохранительных органов привлекли факты поддержки слишком активных связей депутата с экс-журналистами, официально объявленными в России иностранными агентами.



Дальнейшие оперативные мероприятия вызвали и другие прямые подозрения, уже в экстремистской деятельности.



Источники издания сообщили, что сегодня депутат Ольга Тужикова приглашена в УФСБ по Карелии для дачи объяснений по указанным фактам.