Житель Петрозаводска получил официальное предостережение от ФСБ

Мужчина планировал принять участие в боевых действиях в составе запрещенного на территории России нацбатальона.

УФСБ Карелии вынесло официальное предостережение жителю Петрозаводска, сообщили на официальном портале республики со ссылкой на пресс-службу управления.

Как рассказали в источнике, мужчина планировал принять участие в боевых действиях против Вооруженных сил России в составе запрещенного на территории страны нацбатальона «Азов».

Управлением Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Карелия было объявлено официальное предостережение жителю Петрозаводска о недопустимости действий, создающих условия для совершения государственной измены.

В ходе опроса молодой человек осознал возможную противоправность своих действий и отказался от их совершения.