Синоптики рассказали, ждут ли Карелию крещенские морозы

В Гидрометцентре республики подвели итоги начала года и дали прогноз на ближайший месяц.

По словам специалистов Гидрометцентра Карелии, несмотря на теплое начало, средняя температура первой декады января оказалась на 1,5-3,0℃ ниже нормы. Самой холодной температурой отметился поселок Ладва на юге республики — там столбик термометра упал до -36℃.

Вчера погода вновь поменялась — в Карелию пришел циклон и принес теплый воздух с Атлантики. Дневной температурный максимум на юге уже достиг положительных значений. Это тепло продержится до начала следующей недели. Температура будет колебаться от -5 до +2℃, а старый Новый год некоторые районы республики могут встретить мокрым снегом и моросью.

Однако ближе к празднику Крещения в республику начнет возвращаться зима. В крещенскую ночь температура составит до -9℃, а дальше, по прогнозам синоптиков, погода будет неустойчивой. В начале 20-х чисел января ожидаются морозы, а под самый конец месяца — новая оттепель.