«Сколько нам еще терпеть?» — жители большого поселка в Карелии каждые три дня сидят без света

Жители поселка Кварцитный готовят обращения в прокуратуру из-за проблем со светом.

В редакцию «Столицы на Онего» обратилась жительница Карелии, рассказавшая о плачевной ситуации в поселке Кварцитный. Как объяснила женщина, уже три месяца в поселке, где проживает почти тысяча человек, регулярно происходят перебои с подачей электроэнергии.

По словам собеседницы издания, последний раз масштабное отключение произошло сегодня утром, 1 ноября, причем на 15.00 дня свет не вернулся в дома жителей поселка.

Характерно, что отключения электричества женщина связала с постройкой коттеджей с саунами на берегу Онежского озера. По ее словам, перебои со светом стали частыми именно после постройки гостевых домов.

«Я проживаю в Кварцитном с 2015 года и настолько частые отключения не помню», — заключила собеседница.

Другая жительница поселка намерена обращаться в прокуратуру из-за ситуации с отключениями электроэнергии.

«Мне совсем недавно сказали, наберитесь терпения… так у меня вопрос, сколько нам ещё терпеть? Опять, в воскресенье вечером, вырубается свет (соответственно вода и отопление туда же). Маленький ребёнок, только намытый, ложится спать с мокрыми волосами… и это я молчу про бытовую технику, которая сейчас не известно очнется ли после включения света или нет», — написала она.

По словам женщины, в настоящий момент жители поселка собирают подписи для обращения в прокуратуру.