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Скульпторы режут красоту изо льда и снега у мэрии Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
14:48, 04 Февраля 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Участники фестиваля "Гиперборея" работают над своими скульптурами на Онежской набережной.

Напомним, в минувший вторник в Петрозаводске состоялось торжественное открытие Международного фестиваля "Гиперборея - 2021". В ходе жеребьевки участники конкурса снежных и ледовых скульптур выбрали номера своих кубов.

Сегодня на Онежской набережной работают мастера из Петрозаводска, Кондопоги, Санкт-Петербурга, Рязани, Ошты, Красноярска, Мурманска, Омска, Королева, Архангельска, Екатеринбурга, Саратова и Белграда (Сербия). Они создадут 30 скульпутр.

"Работа в разгаре, снежные кубы уже обрели очертания фигур, ледяные блоки еще в процессе", - сообщает фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов с набережной.

Фоторепортаж смотрите здесь.

Напомним, композиции конкурсантов будут готовы к 6 февраля. "Гиперборея - 2021" пройдет в формате городского променада.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Йехиам
2021-02-04 16:01:48
"Дела в колхозе шли плохо.
Не сказать, что совсем плохо, можно даже сказать- хорошо, но с каждым годом все хуже и хуже."
В. Войнович
однозначно
2021-02-04 16:08:00
Йехиам, твой войнович тяжелее карандаша ничего в своей жизни не поднимал, чтобы о колхозе рассуждать. Как и местечковый престарелый квнщик. Который не только от армии, но даже от картошки отмазался липовыми справками. Ручонками жестикулировал
Off
2021-02-04 15:56:20
Они режут ..красота тихо стонет.))
zanoza
2021-02-04 15:44:49
Пора уже прикрыть эту "Гиперборею", у города есть более насущные проблемы. А кому так хочется ледяных и снежных скульптур, так снега и льда полно, забавляйтесь,если есть желание, но не на средства налогоплательщиков.
театральный критик
2021-02-04 15:03:13
Для занозы это как кость в горле. Мечтает, чтобы все растаяло как в прошлом году.
бюджет
2021-02-04 15:01:06
А СКОЛЬКО ЭТО НАШИХ НАЛОГОВ СТОИТ???
театральный критик
2021-02-04 15:16:36
бюджет, ваши с занозой козявки в носу.
бюджет
2021-02-04 15:47:33
театральный критик, ИНТЕЛЛЕКТ так и прет из одного места.....Тебе в душный день на БАЗАР дорога.....
zanoza
2021-02-04 15:00:18
Почём опиум для народа? Гиперборея – это вымышленная страна, аналог Тридевятого царства. Этакое сказочное место, отделенное от мира непроходимыми лесами и морями, там живут сказочные персонажи, а люди всегда сыты и довольны.
Очередное мероприятие про мнимое счастье, которое увы и ах не могут обеспечить в реальной жизни. Ликуем и радуемся, а кто-то на этом мероприятии из года в год греет руки.
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