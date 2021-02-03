Скульпторы режут красоту изо льда и снега у мэрии Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Участники фестиваля "Гиперборея" работают над своими скульптурами на Онежской набережной.

Напомним, в минувший вторник в Петрозаводске состоялось торжественное открытие Международного фестиваля "Гиперборея - 2021". В ходе жеребьевки участники конкурса снежных и ледовых скульптур выбрали номера своих кубов.

Сегодня на Онежской набережной работают мастера из Петрозаводска, Кондопоги, Санкт-Петербурга, Рязани, Ошты, Красноярска, Мурманска, Омска, Королева, Архангельска, Екатеринбурга, Саратова и Белграда (Сербия). Они создадут 30 скульпутр.

"Работа в разгаре, снежные кубы уже обрели очертания фигур, ледяные блоки еще в процессе", - сообщает фотограф "Столицы на Онего" Николай Смирнов с набережной.

Фоторепортаж смотрите здесь.

Напомним, композиции конкурсантов будут готовы к 6 февраля. "Гиперборея - 2021" пройдет в формате городского променада.