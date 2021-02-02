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Бог северного ветра Борей прочитал рэп на открытии "Гипербореи" в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Культура
11:11, 03 Февраля 2021
фото: Николай Смирнов / Столица на Онего
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В Петрозаводске состоялось торжественное открытие Международного фестиваля "Гиперборея - 2021".

Церемония открытия фестиваля состоялась в отеле "Cosmos Petrozavodsk".

Как передает корреспондент "Столицы на Онего", из-за связанных с пандемией ограничений церемония была короче, чем в прошлом году, а в мероприятии участвовало меньшее количество людей. 

Гостей по традиции встретил главный персонаж зимнего праздника – Бог северного ветра Борей, сообщили в пресс-центре мэрии. На мероприятии он исполнил рэп "Долго будет Карелия снится". Сопровождала Борея красавица Марьяне.

В ходе жеребьевки участники конкурса снежных и ледовых скульптур выбрали номера своих кубов.

"Уже сегодня участники команд приступят к созданию ледовых и снежных скульптур. На Онежской набережной будут работать мастера из Петрозаводска, Кондопоги, Санкт-Петербурга, Рязани, Ошты, Красноярска, Мурманска, Омска, Королева, Архангельска, Екатеринбурга, Саратова и Белграда (Сербия). Композиции конкурсантов будут готовы к 6 февраля – финальному дню праздника", - сообщили в мэрии.

Наблюдать за работой мастеров можно онлайн. На месте установлены несколько камер компании "Сампо.ру".

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Комментарии

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однозначно
2021-02-03 11:51:02
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