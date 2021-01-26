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"Гиперборея" в Петрозаводске превратится в городской променад

Новости. Культура
11:51, 27 Января 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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В столице Карелии утверждена программа Международного фестиваля "Гиперборея – 2021".

Праздник состоится в Петрозаводске со 2 по 6 февраля.

Как сообщают в пресс-центре мэрии карельской столицы, "Гиперборея - 2021" пройдёт в формате городского променада. 

"Территория праздника будет освещена ярче, чем обычно: арки с иллюминацией и разноцветные конструкции, гирлянды на деревьях, архитектурная и точечная подсветка, подчёркивающая фактуру льда и снега. Во время прогулки жители и гости Петрозаводска смогут сделать снимки на фоне "Гиперборейского зимнего вернисажа" снежных и ледовых скульптур, многочисленных фотозон, полюбившихся арт-объектов", - заявляют в мэрии.

Сообщается, что гостей фестиваля ждут "Зимняя Калакунда", "Гиперборейская ярмарка", спортивные программы "ГиперСмена" и "Scandi Karjala. Легенды Гипербореи", проект музея-заповедника "Кижи" "Арт-Зима в Старом городе", городской семейный конкурс "Sneg.Com.Ru", площадки от партнёров с зимними развлечениями и забавами.

В программе фестиваля возможны изменения. Актуальная версия размещена на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

Ранее сообщалось, что началась подготовка снежных кубов для скульптур фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Семён
2021-01-27 13:50:08
Смету надо осваивать,а то что всё в лужах будет, их не волнует!?!
врунофф
2021-01-27 13:21:33
Занознутая весьма предсказуема. Санитарам хорошо известны эти симптомы
zanoza
2021-01-27 13:55:48
Реакция на мой комментарий вруноффа ,только подтверждает его правильность. Респект тебе , врунофф!
zanoza
2021-01-27 13:11:47
Гиперборея" в Петрозаводске превратится в городскую большую лужу, как это происходит в последнее время. В прошлом году скульптуры и сутки не простояли растаяли , а их жалки остатки были сброшены в Онего. Неужели нет более разумного применения деньгами, затрачиваемым на проведение этой "Зимней Калакунды". Вон дома в городе после январских 30 градусных морозов без воды ,а мы Калакунды устраиваем.
врунофф
2021-01-27 12:21:11
Надо больше патриотической тематики, чтобы агрекалчнутые танцоры диско плясали в бессильной злобе возле железяки дружбы. Под руководством своего балетмейстера.
Гость
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