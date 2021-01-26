"Гиперборея" в Петрозаводске превратится в городской променад

В столице Карелии утверждена программа Международного фестиваля "Гиперборея – 2021".

Праздник состоится в Петрозаводске со 2 по 6 февраля.

Как сообщают в пресс-центре мэрии карельской столицы, "Гиперборея - 2021" пройдёт в формате городского променада.

"Территория праздника будет освещена ярче, чем обычно: арки с иллюминацией и разноцветные конструкции, гирлянды на деревьях, архитектурная и точечная подсветка, подчёркивающая фактуру льда и снега. Во время прогулки жители и гости Петрозаводска смогут сделать снимки на фоне "Гиперборейского зимнего вернисажа" снежных и ледовых скульптур, многочисленных фотозон, полюбившихся арт-объектов", - заявляют в мэрии.

Сообщается, что гостей фестиваля ждут "Зимняя Калакунда", "Гиперборейская ярмарка", спортивные программы "ГиперСмена" и "Scandi Karjala. Легенды Гипербореи", проект музея-заповедника "Кижи" "Арт-Зима в Старом городе", городской семейный конкурс "Sneg.Com.Ru", площадки от партнёров с зимними развлечениями и забавами.

В программе фестиваля возможны изменения. Актуальная версия размещена на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

Ранее сообщалось, что началась подготовка снежных кубов для скульптур фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске.