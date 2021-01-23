Началась подготовка снежных кубов для скульптур фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске (ФОТО)

В Петрозаводске на Онежской набережной началось формирование снежных кубов, которые будут использовать для создания скульптур участники фестиваля "Гиперборея".

Для этого на набережной установили деревянные каркасы, заполненные снегом.

Ранее оргкомитет фестиваля сообщил, что команды скульпторов из разных регионов России собираются создать 20 больших и малых произведений из снега и еще 10 - из льда.

Мастера начнут работу 2 февраля и закончат ее к 6 февраля – заключительному дню фестиваля.

В этот день на набережной будут организованы выступления творческих коллективов, презентации, выставки, ярмарка, спортивные и развлекательные мероприятия.

Территория фестиваля будет подсвечена фонариками, гирляндами, световыми декорациями, фигурами и консолями.