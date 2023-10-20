Следком начал проверку смерти женщины после встречи с медведем по соседству с Карелией

В Лужском районе Ленобласти волонтеры обнаружили тело женщины, которая ушла за грибами неделю назад.

СКР по Ленобласти организовал доследственную проверку после гибели женщины, пропавшей при сборе грибов в районе деревни Любочажье, сообщили на портале 47news.ru.

Уточняется, что 65-летняя женщина пропала 14 октября. Спустя неделю, вечером 21 октября, ее тело нашли в 2,5 километрах от деревни, по предварительным данным, без признаков насильственной смерти.

Напомним, тело нашли с участием волонтеров. 21 октября рано утром они собирались у Любочажья в очередной раз. Участвовали поисково-спасательные объединения «ЛизаАлерт» и «Экстремум», а также все желающие. До этого на поиски также выходили каждый день.

Ранее стало известно, что пожилая женщина пропала в лесу после встречи с медведем. После этого она успела один раз позвонить родственникам, рассказав, что видит вокруг. Больше она на связь не выходила.