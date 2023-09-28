Следователи прекратили уголовное дело о «ковидных» выплатах в Медвежьегорской ЦРБ

Правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях должностных лиц учреждения.

Главный врач Медвежьегорской ЦРБ Галина Алупова два года во время пандемии отработала в «красной зоне» и лично вела самых тяжелых больных. Вспоминает, что всё это время она и ее сотрудники круглые сутки спасали не только здоровье, но нередко и жизни людей. И для них стало шоком, когда они узнали, что в конце прошлого года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат за лечение больных коронавирусом в Медвежьегорской ЦРБ.

Дело было возбуждено по факту, обвинений так никому и не предъявили. Галина Алупова и несколько сотрудников проходили в качестве свидетелей. Расследование заняло полгода. В итоге Следственное управления СК РФ по Карелии прекратило дело в связи с отсутствием состава преступления.

«Я не знаю, почему было возбуждено это уголовное дело. Если говорить о нашей работе в пик пандемии, то у нас ежедневно в отделении было около 90 пациентов. Конечно, не хватало врачей, медицинского персонала, ведь медработники тоже болели. Люди выматывались из-за огромной нагрузки. Наравне с коллегами я работала в „красной зоне“, с утра до ночи, и точно могу сказать: никаких часов себе никто не приписывал. Мы все буквально жили в больнице. И благодаря такой самоотверженной работе всего коллектива у нас была самая низкая смертность в республике от коронавирусной инфекции», — рассказала Галина Алупова.

По словам главврача, в Следственное управление ее вызывали всего два раза. Один — для дачи показаний в качестве свидетеля. И второй раз — чтобы уведомить, что дело прекращено.

По словам Галины Алуповой следователи принесли извинения ей и сотрудникам медучреждения.

«Конечно, мы с сотрудниками пережили очень неприятную и тяжелую ситуацию, учитывая, какую огласку она получила в СМИ. Но в итоге следствие всё проверило и во всем разобралось. Знаю, что следователи изучили истории болезни пациентов, а их было больше тысячи, опросили персонал. И вопросы иссякли сами собой», — добавила главный врач.