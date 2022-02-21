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Служба крови Карелии ждет доноров в ближайшую субботу

Новости. Общество
11:47, 24 Февраля 2022
фото: © "Столица на Онего"

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Республиканская станция переливания крови проводит 26 февраля акцию «Донорская суббота».

Как сообщается на сайте учреждения, 26 февраля в Петрозаводске на станции переливания крови состоится рабочая суббота донора.

Прием доноров будет осуществляться с 8 до 12 часов по предварительной записи по номерам телефонов регистратуры +79658171085 или 76-42-65 с 14 до 15 часов.

На станции напомнили, что интервалы между кроводачами составляют 60 дней, количество кроводач в году для женщин не более 4, для мужчин не более 5.

При возникновении вопросов по срокам донации можно получить консультацию по номеру телефона регистратуры 76-42-65, +7 (965) 817-58-80 с 14 до 15 часов.

Ранее сообщалось, республиканская станция переливания крови приглашает доноров всех групп.

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Комментарии

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кир
2022-02-24 11:57:43
Платите больше, даже Лео сдаст свою дурную кровь.
Гость
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