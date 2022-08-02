Смартфоны в России подорожают к сентябрю

Эксперты Price.ru ожидают повышение цен к сентябрю в преддверии осени, так как это традиционное время покупки новой техники.

Цены на смартфоны в России вырастут к сентябрю на 10-15 процентов в рамках сезонного спроса, при этом в августе по сравнению с июлем их стоимость не повышалась, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, пишет 47news.

«Эксперты Price.ru ожидают повышение цен к сентябрю в преддверии осени, так как это традиционное время покупки новой техники… В августе 2022 года по сравнению с июлем 2022 года цены на смартфоны не повышались, при этом среди популярных флагманов заметно небольшое снижение цен (до двух-пяти процентов), вызванное сезонным затишьем», — говорится в материалах.

В Price.ru пояснили, что «возможно до 10-15 процентов движение цены в рамках сезонного спроса».

Отмечается, что, несмотря на уход Apple и Samsung с российского рынка, их флагманы остаются самыми популярными. По мнению экспертов, это связано с тем, что спрос на другие бренды, уже представленные в России, пока не сформирован у широкого потребителя, однако Xiaomi уже к концу года может занять нишу лидера по продажам в России.