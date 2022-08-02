890x80
Реклама
И смех, и продвижение
02.08.2022 12:18
Верховный суд ужесточил наказание водителю, насмерть сбившему двух женщин в Петрозаводске
Сегодня 13:50
Начинается ремонт участка трассы «Кола» под Петрозаводском: ожидаются автомобильные пробки
Сегодня 10:54
Жительница Карелии встретила на дороге росомаху (ФОТО)
Сегодня 11:16

Смартфоны в России подорожают к сентябрю

Новости. Общество
22:00, 10 Августа 2022
фото: © Justin Lane / EPA / ТАСС

Новости партнеров

Эксперты Price.ru ожидают повышение цен к сентябрю в преддверии осени, так как это традиционное время покупки новой техники.

Цены на смартфоны в России вырастут к сентябрю на 10-15 процентов в рамках сезонного спроса, при этом в августе по сравнению с июлем их стоимость не повышалась, говорится в исследовании ценового агрегатора Price.ru, пишет 47news.

«Эксперты Price.ru ожидают повышение цен к сентябрю в преддверии осени, так как это традиционное время покупки новой техники… В августе 2022 года по сравнению с июлем 2022 года цены на смартфоны не повышались, при этом среди популярных флагманов заметно небольшое снижение цен (до двух-пяти процентов), вызванное сезонным затишьем», — говорится в материалах.

В Price.ru пояснили, что «возможно до 10-15 процентов движение цены в рамках сезонного спроса».

Отмечается, что, несмотря на уход Apple и Samsung с российского рынка, их флагманы остаются самыми популярными. По мнению экспертов, это связано с тем, что спрос на другие бренды, уже представленные в России, пока не сформирован у широкого потребителя, однако Xiaomi уже к концу года может занять нишу лидера по продажам в России.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.08.2022, 20:30
Роспотребнадзор сообщил, стоит ли возвращать антиковидные ограничения
06.08.2022, 14:06
Жители Петрозаводска возмущены сумасшедшими ценами в такси
08.08.2022, 10:16
«После обеда — осень»: жары в Карелии этим летом больше не будет
03.08.2022, 15:18
Выяснились подробности о личности обвиняемого в зверском убийстве девушки в Петрозаводске
03.08.2022, 14:32
Установлен порядок выплат бойцам подразделений из Карелии, которых готовят к отправке на Украину
04.08.2022, 22:00
В Финляндии стали отбирать у россиян навигационную технику

Чтиво

04.08.2022 16:54
Уроки выживания
Почему покупка квартиры перестала быть признаком благополучия
«Мой дом — моя крепость», говорят в Англии, но в России это выражение приобрело особое значение.
Вайт виляет хвостом
01.08.2022 09:28
Есть кони, а есть «мерины»
20.07.2022 13:15
архив чтиво

Медиа

Патриотическая акция «Лучи Победы» в Петрозаводске
24.06.2022 10:42
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.