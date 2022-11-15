Смертельная авария произошла в городе горняков Карелии

В Костомукше при столкновении автобуса и легкового автомобиля погиб молодой мужчина и пострадали еще трое человек, сообщает глава Минздрава Карелии в своем телеграм-канале.

В телеграм-канале «Антидот» министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что в Костомукше легковой авто врезался в автобус.

И как рассказали врачи скорой помощи, в результате аварии один мужчина 2000 года рождения погиб, трое пострадали. «Госпитализированы: мужчина 1999 г.р., с травмами рёбер и алкогольным опьянением, женщина 1961 г.р., с травмами позвоночника, женщина 1988 г.р., с травмами рёбер», - сообщил Михаил Охлопков.

По информации главы Минздрава, все трое пострадавших – жители Карелии.

Подробности ДТП устанавливаются.