Снегопад накроет четыре района Карелии

О приближении непогоды предупреждает МЧС Карелии.

По информации карельского Гидрометцентра, ночью 16 февраля по центральным районам республики ожидается сильный снег. В течение суток 16 февраля местами по южным и центральным районам налипание мокрого снега.

Под действие неблагоприятного явления попадают - 4 района Карелия: Муезерский, Медвежьегорский, Беломорский и Сегежский.

Общие рекомендации:

• не приближаться к проводам, провисшим низко над землей;

• не рубить самостоятельно деревья, упавшие на провода; рубку насаждений вблизи проводов можно производить только после отключения линий электропередачи;

• ограничить поездки на личном автотранспорте;

• при выезде на личном автотранспорте убедиться в достаточности топлива на транспортном средстве, наличия инструмента (снеговая лопата, трос, буксировочное устройство), достаточности зарядки аккумуляторов сотовых телефонов, наличия номеров экстренных служб, источников дополнительного освещения (фонарик) и их исправность;

• не оставлять транспортные средства, не находиться вблизи слабо укрепленных конструкций, элементов кровли и больших деревьев, которые могут сломаться под напором снега;

• ограничить нахождение детей на улице, а при необходимости только под контролем взрослых;

• ограничить движение по пешеходным подвесным мостам.