Сортавальцы встретили пятницу на воздушных шарах и с солнечным гало

В пятницу, 12 января, в столице карельского Приладожья наблюдали редкое оптическое явление.

В сообществе «Вести Приладожья» поделились фотографиями пятничного досуга сортавальцев. Часть горожан развлекалась полетами на воздушных шарах со льда озера Ляппяярви.



Другие горожане имели возможность с берега наблюдать редкое оптическое явление - солнечное гало.



















Напомним, ранее это природное явление наблюдали петрозаводчане на Онежской набережной.