Сортавальцы встретили пятницу на воздушных шарах и с солнечным гало

В пятницу, 12 января, в столице карельского Приладожья наблюдали редкое оптическое явление.
В сообществе «Вести Приладожья» поделились фотографиями пятничного досуга сортавальцев. Часть горожан развлекалась полетами на воздушных шарах со льда озера Ляппяярви.
Другие горожане имели возможность с берега наблюдать редкое оптическое явление - солнечное гало.
Напомним, ранее это природное явление наблюдали петрозаводчане на Онежской набережной.
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