Сотрудники ГИБДД помогли завестись автолюбительнице из Петрозаводска

Женщина не смогла завести свою машину — потребовалась помощь автоинспекторов.

Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в затруднительной ситуации оказалась автолюбительница из Петрозаводска. Женщина не смогла завести свою машину попросила помощи у сотрудников ГИБДД.

Дорожный полицейский предположил, что в автомобиле разрядился аккумулятор. С помощью стартер-кабеля от агитмобиля ГИБДД аккумулятор удалось запустить, и машина автоледи завелась.

Инспекторы подсказали водителю причины вероятной разрядки аккумулятора. Женщина поблагодарила сотрудников ГИБДД и пожелала удачи на дорогах.