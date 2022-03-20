Сотрудники ГИБДД помогли завестись автолюбительнице из Петрозаводска

Женщина не смогла завести свою машину — потребовалась помощь автоинспекторов.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, в затруднительной ситуации оказалась автолюбительница из Петрозаводска. Женщина не смогла завести свою машину попросила помощи у сотрудников ГИБДД.
Дорожный полицейский предположил, что в автомобиле разрядился аккумулятор. С помощью стартер-кабеля от агитмобиля ГИБДД аккумулятор удалось запустить, и машина автоледи завелась.
Инспекторы подсказали водителю причины вероятной разрядки аккумулятора. Женщина поблагодарила сотрудников ГИБДД и пожелала удачи на дорогах.
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