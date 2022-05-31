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Современные детские площадки установят в Петрозаводске

Новости. Общество
16:44, 03 Июня 2022

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Строительная компания «Баренц Групп» дарит жителям карельской столицы новые современные детские площадки для детей разного возраста.

Комплексы будут расположены на первой береговой линии Петрозаводска в новом жилом районе «TALOJARVI» Город у воды.

Основная концепция проекта исходит из природных и географических особенностей города.

По системе рек и каналов Петрозаводск имеет выход к пяти морям: Балтийскому, Белому, Каспийскому, Баренцевому и Черному.

«Система рек» в проекте TALOJARVI — это главные пути, перетекающие из двора во двор, в сторону набережной через парк. Путь состоит из мощеных дорожек и тематических цветников. В зонах расширения «русла» будут расположены спортивные площадки и пространства для отдыха жителей.

Одна из главных задач проекта — обеспечить комфортное размещение всех функционально-планировочных зон.

Здесь и спортивные зоны, и зоны для спокойного отдыха, экстрим зоны и детские площадки для детей разного возраста.

1. Большая баскетбольная площадка для подростков и их родителей

Здесь смогут играть в спортивные игры дети и взрослые. Это станет новым местом притяжения любителей спорта и людей, поддерживающих активный образ жизни.

2. «Экстрим-зона»

В TALOJARVI  будет расположен скейт-парк для молодых жителей города. Здесь разместят разгонки, рампы, пирамиды, ступеньки и прочие фигуры для выполнения трюков.

3. Площадки для детей помладше

Игровые комплексы будут расположены по всей территории комплекса: во дворах, на новой набережной и в центральном парке.

4. Детские игровые комплексы для самых маленьких

Игровые элементы для детей младшего возраста. Элементы детской игровой площадки выполнят из натуральных экологичных материалов без кричащих ярких цветов.

Ранее мы уже писали про новый участок набережной, который будет расположен в «TALOJARVI» город у воды, а также про архитектуру проекта.

Если у вас остались вопросы, обращайтесь в отдел продаж строительной компании "Баренц Групп" за подробной консультацией по телефону: 331-331. 

Квартирографию комплекса можно посмотреть на сайте barenz.group 

Жилой район «TALOJARVI город у воды»: Застройщик ООО «Специализированный Застройщик «ДСК-1»
Адрес: ул. Зайцева, д. 72, оф. 9. ОГРН: 1211000003158 ИНН: 1001353459. 
Проектные декларации на сайте Barenz.group

 

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