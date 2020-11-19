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Спад эпидемии не поможет восстановить доходы от налога на прибыль в Карелии в 2021 году

Новости. Общество
15:13, 20 Ноября 2020
фото: pixabay
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Платежи по налогу на прибыль организаций – один из основных источников доходов бюджета Карелии, вырастут в 2021 году, но не достигнут докризисного уровня, который был до пандемии коронавируса.

Это следует из "Основных параметров прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", подготовленных министерством экономического развития.

"В результате постепенного восстановления экономики, в условиях  снижения негативного влияния распространения коронавирусной инфекции, в том числе в связи с проведением вакцинации населения,  а также отказа от приостановления деятельности организаций, предполагается  рост  налогооблагаемой прибыли в 2021 году на 10,5%, однако он не обеспечит достижение докризисного уровня", - говорится в пояснительной записке к документу.

Вместе с тем, в 2023 году платежи по налогу на прибыль должны вырасти более чем в 2 раза.

Чем это объясняет министерство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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