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Спасатели вытащили машину скорой помощи из сугроба в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
10:59, 31 Января 2022
фото: © samara.er.ru

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Пациентку в автомобиль скорой помощи донесли на носилках, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня на городской планерке в администрации Петрозаводска начальник пресс-службы Анники Сильченко сообщила, что спасатели МЧС дважды выезжали для оказания помощи застрявшим в сугробах автомобилям.

Так, 27 января у торгового центра на проспекте Ленина застряла скорая помощь, которая въехала на тротуар через бруствер, ее отбуксировали из сугроба спасатели», — сказала Анники Сильченко.

В МЧС Карелии пояснили, что вызов с просьбой о помощи медикам на пульт дежурной службы в четверг, 27 января, в 15.23.

Пожарные-спасатели освободили скорую помощь из снежного плена, а пациентку, которая потеряла сознание в торговом центре, на носилках доставили в автомобиль медслужбы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
горский еврей
2022-01-31 13:12:56
Всего лишь дважды??? При 500 вызовов в сутки, по статистике Охлопкова. По моему, неплохой результат. Возомнили из себя парамедиками 911 из Торонто на хамерах. Когда неотложку ждут по 4 часа, ссылаясь на ковид, тоже Любарский виноват?
Житель Карелии
2022-01-31 12:05:41
Любарский провалил свой первый экзамен- "уборка улиц города". Твёрдая и заслуженная "двойка". Пора уже вводить уголовную ответственность... машины скорой помощи застревают в столице Карелии!!! Кто там его назначал?
Никита
2022-01-31 13:09:01
Житель Карелии, как пишут в СМИ , он и внутреннюю политику до этого провалил и это не мешает всё валить дальше .
Эндшпиль
2022-01-31 11:57:43
Любарский ау!!! Ау!!! Скорее приходите в себя!! Опозорится на всю Россию хотите, скорая помощь на пр.Ленина застряла, хорошо, что не у д.19. Где ваш дворник главный по городу? Выпил и уснул? Кто виноват, у вас весь город в алкомаркетах. Волонтеры с МЧС подарили женщине вторую жизнь спасая карету скорой помощи, когда главный дворник Любарского мог ее предположительно похерить.
Эндшпиль
2022-01-31 11:50:17
В какой параллельной вселенной Любарский прошел 8 км по Петрозаводску? Не стыдно за уборку тротуаров? Впрочем скорая помощь если поедет к Артуру Олеговичу (Господи помилуй его здравие) то кто будет толкать застрявшую скорую в снегу? Любарский, кто у вас в доме 2 работает? Мы хотим вас не отчитывать, только уважать и помнить, скажем так, в каком ряду поставить застрявшую в снегу скорую помощь на пр.Ленина? В этом нет эстетики, это кошмар и позорище. Полагаю, у вас кадры остались по умолчанию, наследство Боднарчука, Мтвеева. Надобно чистить снег, кадры, очевидно у вас отсутствует сплоченная команда.
Беня
2022-01-31 12:00:02
Эндшпиль, про эстетику не понял :)
Эндшпиль
2022-01-31 12:18:48
Беня, 1,5 миллиарда получила ООО"Хрен пойми чей кент" на уборку города, красивая цифра. Скорая карета помощи застряла в снегу, который должен быть убран. Пешеходы спотыкаются на льду, вязнут в сугробах передвигаясь по городу, дороги заужены, город в автомобильных пробках стоит. Любарский тем временем наверное пьет чай в кабинете. Эстетика.
Беня
2022-01-31 11:44:59
Обожаю бруствера, просто пищУ от восторга. Если не сел на брюхо и не побегал вокруг своей жоповозки камлая в бубен складной лопатой - зима прошла зря :)

Милки Вэй
2022-01-31 11:38:39
МЧС у нас теперь: синоптики и помощь автомобилям застрявшим в сугробах оказывают. А дальше что?
Слуги народа у нас только свои функции качественно выполнить не могут.
Эндшпиль
2022-01-31 11:34:47
У Любарского на планерках за главного дворника отвечает главный секретарь. Все смешалось в доме Облонских.
Житель Карелии
2022-01-31 11:16:23
что за "специалисты" работают в мэрии Птз??? "Двоечники" ? вам не стыдно за свою "работу" ? Любарский, почисти дороги в городе!!! Или ждёте весны, когда всё и так растает???
Беня
2022-01-31 11:52:03
Житель Карелии, можете почитать в интернетике откровения г-на Беглова (мэр Питера), о том как питерская мэрия заплатила 3 ярда за уборку, а деньги ушли на оплату 200 дворников. Он даже сам греб снег своей легендарной лопатой, о которой сложены песни (есть на Ютюбчике). Поинтересуйтесь на досуге :)
Offff
2022-01-31 11:08:07
Вывод , надо закупить трактора и переоборудовать их под "скорую помощь " . Чистить все равно не будут ..а спасать людей надо .
Беня
2022-01-31 11:46:59
Offff, да шо уж там мелочиться, сразу грузовые квадрокоптеры с лыжами. Ибо нет предела совершенству, полноприводный Урал тоже может застрять :)
Offff
2022-01-31 12:34:32
Беня, только трактора на гусеничном ходу спасут Петрозаводск .брать ФАП -контейнер , ставить на лыжи , цеплять к трактору и спасать людей
кир
2022-01-31 11:13:40
Offff, не о людях, а о себе, любимом, заботишься. :)
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