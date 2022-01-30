Спасатели вытащили машину скорой помощи из сугроба в центре Петрозаводска

Пациентку в автомобиль скорой помощи донесли на носилках, сообщили в МЧС Карелии.

Сегодня на городской планерке в администрации Петрозаводска начальник пресс-службы Анники Сильченко сообщила, что спасатели МЧС дважды выезжали для оказания помощи застрявшим в сугробах автомобилям.

Так, 27 января у торгового центра на проспекте Ленина застряла скорая помощь, которая въехала на тротуар через бруствер, ее отбуксировали из сугроба спасатели», — сказала Анники Сильченко.

В МЧС Карелии пояснили, что вызов с просьбой о помощи медикам на пульт дежурной службы в четверг, 27 января, в 15.23.

Пожарные-спасатели освободили скорую помощь из снежного плена, а пациентку, которая потеряла сознание в торговом центре, на носилках доставили в автомобиль медслужбы.