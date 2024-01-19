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Специалист рассказал о смертельной опасности уборки снега

Новости. Общество
00:10, 20 Января 2024
фото: © Kirill Gorlov / Adobe Stock

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Врач объяснил, как обычная уборка снега может обернуться трагедией.

Уборка снега дает сильную нагрузку на сердце, что потенциально может привести к сердечному приступу. Об этом предупредил директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы имени Уильяма Бомонта в штате Мичиган (США) Барри Франклин, пишет Лента.ру со ссылкой на US News.

По словам Франклина, при выполнении интенсивных движений лопатой сердце испытывает такую же нагрузку, как если бы человек сдавал стресс-тест. «Расчистка снега — это в основном работа рук, которая более утомительна и требовательна к сердцу, чем работа ног», — объяснил врач. Кроме того, когда человек поднимает тяжелую лопату со снегом, он автоматически задерживает дыхание, что увеличивает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, указал Франклин. Еще одним опасным фактором кардиолог назвал холод. Он объяснил, что при низкой температуре сосуды сужаются и не дают сердцу функционировать наилучшим образом.

Чтобы не спровоцировать смертельно опасное состояние, уборкой снега нельзя заниматься людям с сердечно-сосудистой недостаточностью, тем, кто перенес шунтирование или коронарную ангиопластику. Также врач предупредил, что осторожнее следует быть курильщикам, диабетикам, людям с ожирением и тем, кто много сидит и мало двигается.

Снизить риск сердечного приступа, по словам кардиолога, можно, если соблюдать правила. Он посоветовал тепло одеться, обязательно надеть шапку и закрыть рот и нос шарфом. Начинать работу надо неспешно и постепенно увеличивать темп, посоветовал Франклин. Также, по его словам, не нужно набирать полную лопату снега и поднимать ее, лучше — толкать лопату перед собой.

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