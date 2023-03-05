Специалисты нашли 60 нарушений во дворах Петрозаводска, где плохо боролись с обледенением

В администрации карельской столицы сообщили о проверках управляющих компаний.

В Петрозаводске сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 235 многоквартирных домов, выявив 94 нарушения. Из них 59 касались посыпки пешеходных дорожек во дворах.

На одном из объектов обнаружили нерасчищенные кровли, что могло угрожать жизни и здоровью людей.

В адрес управляющих организаций были направлены уведомления о своевременном устранении нарушений, в противном случае компании попадут под административную ответственность.

За прошлую неделю управляющие организации устранили 25 нарушений, выявленных ранее.

В мэрии напомнили, что сообщать о плохом качестве уборки дворов горожане могут в ЕДДС по телефону: 051, в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства Администрации по телефону: (814-2) 70-61-21, а также в личные сообщения в группе Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору.