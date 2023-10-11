Специалисты в Карелии борются с рекламой на фасадах памятных зданий

Размещение наружной рекламы на объектах культурного наследия недопустимо.
Как отметили в республиканском управлении по охране объектов культурного наследия, недопустимо размещать наружную рекламу на памятниках, за исключением территорий достопримечательных мест.
Запрет не применяется на «наружку» про проведении театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.
Напомним, благодаря внимательным и неравнодушным горожанам, весной с фасада бывшего здания МИД Карело-Финской ССР в Петрозаводске убрали «меню» гастробара.
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