Специалисты в Карелии борются с рекламой на фасадах памятных зданий

Размещение наружной рекламы на объектах культурного наследия недопустимо.

Как отметили в республиканском управлении по охране объектов культурного наследия, недопустимо размещать наружную рекламу на памятниках, за исключением территорий достопримечательных мест.



Запрет не применяется на «наружку» про проведении театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий.



Напомним, благодаря внимательным и неравнодушным горожанам, весной с фасада бывшего здания МИД Карело-Финской ССР в Петрозаводске убрали «меню» гастробара.