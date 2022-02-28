Спикер Госдумы предложил уволиться деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию на Украине

Вячеслав Володин поддержал дирижера Валерия Гергиева, потерявшего пост главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра.

Председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин предложил деятелям культуры, которые не поддерживают спецоперацию России на Украине, покинуть свои посты. Как пишет «Российская газета», он этом спикер нижней палаты парламента заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Поводом для такого заявления послужило увольнение российского дирижера Валерия Гергиева из Мюнхенской филармонии за «неосуждение» спецоперации РФ. Володин назвал позицию дирижера примером гражданской ответственности и отношения к своей стране. Однако говоря о деятелях культуры, которые работают внутри страны и осуждают действия Вооруженных сил РФ, спикер Госдумы посоветовал им уйти со своих должностей. «Они же занимают их, как правило, в бюджетных организациях», - пояснил Вячеслав Володин.