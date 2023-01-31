Депутата Госдумы от Карелии Валентину Пивненко заочно осудили на Украине

Украинские суды вынесли приговоры депутатам российской Госдумы за голосование о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в феврале 2022 года.

Как выяснил «Коммерсантъ», уже семь парламентариев получили по 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Срок получила и Валентина Пивненко, однако ей суд назначил на один год лишения свободы меньше.

«Какую награду я получила от фашистов!» — прокомментировала депутат.

По ее мнению, приговор был вынесен «от зла и бессилия, потому что мы скоро победим». Последствий для себя депутат в этом не увидела: «Я в любом случае под санкциями, живу в Карелии, все отпуска провожу на даче. Меня это вообще нисколько не колышет».