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Спикер Госдумы РФ предложил поднять налоги для уехавших из страны

Новости. Политика
20:30, 25 Декабря 2022
фото: © duma.gov.ru

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Вячеслав Володин предложил отменить налоговые преференции для покинувших страну и ввести для них повышенную ставку.

Спикер Госдумы предложил отменить налоговые преференции для покинувших страну и ввести для них повышенную ставку. Глава Минфина Антон Силуанов ранее допускал сохранение НДФЛ для уехавших на уровне 13%, пишет РБК. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о разработке законопроекта о повышении налоговых ставок для россиян, покинувших страну.

«Правильно преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо», — как сообщает федеральное издание, написал он в своем телеграм-канале.

По мнению Володина, «тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся». Спикер Госдумы убежден, что подавляющая часть общества не поддерживает тех, кто уехал из России.

«Но до сегодняшнего дня уехавшие не только работают в российских компаниях на удаленке, но и пользуются всеми льготами, которые она им дает в соответствии с законодательством нашей страны», — отметил он.

В конце ноября глава Минфина Антон Силуанов говорил, что ведомство склоняется к сохранению НДФЛ для уехавших россиян, продолжающих вести бизнес или работать из-за границы, на уровне 13%.

При этом в конце июля Минфин предложил обложить налогом уехавших за рубеж граждан, но продолжающих получать зарплату из России.

Сейчас, если работник остается налоговым резидентом России, то он обязан платить НДФЛ в размере 13% (высокооплачиваемые сотрудники — 15%), а когда перестает быть налоговым резидентом (для этого нужно пробыть за рубежом более 183 дней в году), это обязательство пропадает.

Ведомство хочет обязать работодателей отчислять за дистанционных работников НДФЛ. Таким образом, с таких сотрудников будет взиматься налог на доходы по ставке 13% (15% — с части дохода, превышающей 5 млн рублей в течение года), пока они остаются налоговыми резидентами России, и 30% — после того, как они перестали быть таковыми.

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