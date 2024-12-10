В России принят закон о запрете зачисления в школы без знания русского языка

Госдума приняла закон о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о запрете на зачисление в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. За документ проголосовали 409 депутатов, против — один, воздержавшихся нет, сообщает ТАСС.

Инициативу внесла на рассмотрение Госдумы группа депутатов от всех пяти фракций во главе со спикером Вячеславом Володиным и вице-спикером Ириной Яровой, возглавляющей думскую комиссию по миграционной политике.

Согласно принятому закону, иностранные граждане будут приниматься на обучение по основным общеобразовательным программам при условии предъявления документа, подтверждающего законность их нахождения на территории РФ. При этом при приеме в школу необходимо будет успешно сдать тестирование на знание русского языка. Ранее законопроект одобрило правительство РФ, но с учетом ряда замечаний. При этом ко второму и третьему чтениям текст законопроекта никак не изменился.

Тестирование будет проходить на бесплатной основе в государственной или муниципальной общеобразовательной организации. Порядок проведения тестирования установит Минпросвещения РФ. Методическое обеспечение проведения тестирования, организация разработки диагностических материалов для его проведения, определение критериев оценивания знания русского языка, а также определение минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение тестирования, будет осуществлять Рособрнадзор, следует из текста документа.

«Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ», — указывается в пояснительной записке. Новые нормы вступят в силу с 1 апреля 2025 года.

Как ранее писал в своем Telegram-канале Володин, законопроект предусматривает обязательную проверку законности нахождения ребенка и его родителей на территории РФ, а также уровня знания русского языка при зачислении детей иностранных граждан в школы. По мнению Яровой, реализация закона обеспечит успеваемость детей иностранных граждан при освоении школьной программы и, как следствие, исключит конфликты, психотравмирующие ситуации, «связанные с неуспеваемостью и нарушением коммуникации с одноклассниками и учителями».