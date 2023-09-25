Спикер парламента Карелии: «Если получите сообщение от Элиссана Владимировича, смело блокируйте его»

Неизвестные завели фейковую страницу в известном мессенджере от имени Элиссана Шандаловича.

Глава Заксобрания Карелии Элиссан Шандалович сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте» о неизвестных, которые от его имени завели фейковую страницу в известном мессенджере.

«Друзья, в Telegram неизвестные завели аккаунт с моим именем. Для правдоподобности мошенники добавили фотографию. Если вы получите сообщение от „Элиссана Владимировича“ с аккаунта @Shandalovich, не отвечайте, смело блокируйте его», — написал спикер карельского парламента.

Элиссан Шандалович попросил не сообщать никакой информации о себе и близких неизвестным, действующим с фейкового аккаунта.