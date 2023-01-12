Спикер Заксобрания Карелии: многодетные семьи стали чаще тратить маткапитал на покупку сельскохозяйственной техники

Почти в три раза в Карелии увеличилось число многодетных семей, которые направляют региональный маткапитал на покупку сельскохозяйственной техники.

В Карелии многодетные семьи стали почти в три раза чаще тратить средства регионального материнского капитала на приобретение сельскохозяйственной техники. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил председатель Законодательного собрания республики Элиссан Шандалович.



«В 2021 году такой мерой поддержки воспользовались всего 30 семей, а в прошлом году уже 81», - отметил Шандалович.



По его словам, по итогам 2022 года чаще всего сельхозтехнику покупали на средства маткапитала семьи в Олонецком, Прионежском и Пудожском районах. Большим спросом пользуются мотоблоки с прицепом.



Он напомнил, что в Карелии региональный материнский капитал составляет 105,5 тысячи рублей. Средства выплачивают при рождении третьего ребенка.



Их можно также направить на покупку жилья, легкового автомобиля отечественного производства, оплату детского сада, обеспечение детей-инвалидов техническими средствами реабилитации и газификацию частного дома.