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Спорт и интеллект: АО «ПКС-Тепловые сети» необычно отметили юбилей

Новости. Общество
09:33, 28 Февраля 2022
фото: © АО «ПКС-Тепловые сети»

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Тепловым сетям Петрозаводска 24 февраля исполнилось 60 лет.

АО «ПКС-Тепловые сети» отпраздновали юбилей весело, спортивно и интеллектуально.

В спортивном комплексе «Курган» 23 февраля состоялась спартакиада. На праздник пришли работники группы компании «РКС-Петрозаводск» и их семьи, спартакиада не оставила равнодушных: детей катали на ватрушках собаки, взрослые участвовали в гонках на лыжах, санях, в биатлоне, стреляли из лука и в тире. Пока родители бились за призовые места в спартакиаде, дети с удовольствием принимали участие в веревочном мастер-классе, катались на вездеходе, а позже и большие, и маленькие перетягивали канат – на протяжении трех часов на «Кургане» слышны были смех и радостные крики болельщиков.

После, 24 февраля, состоялось торжественное мероприятие, на которое были приглашены работники и партнеры АО «ПКС-Тепловые сети», ветераны компании, глава республики, мэр города и представители государственных органов Карелии.

«Для Петрозаводска и Прионежья вы – главное предприятие жизнеобеспечения, которое постоянно развивается, внедряет самые современные технологии. В модернизацию инфраструктуры ваша компания продолжает вкладывать сотни миллионов рублей. Спасибо за вашу работу!» − поблагодарил работников АО «ПКС-Тепловые сети» Артур Парфенчиков.

На празднике работников компании отметили почетными грамотами и благодарственными письмами. Заместителю главного инженера Максиму Юрьевичу Кулагину и начальнику технического отдела Ольге Федоровне Корнеевой вручили нагрудные знаки «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Карелия».

В рамках Юбилея провели интеллектуально-развлекательную игру «Разумные люди», одна из тем игры конечно же была посвящена тепловым сетям. Двадцать команд с азартом отвечали на непростые интеллектуальные вопросы, в том числе команды Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия, администрации Петрозаводска, Управления капитального строительства республики Карелия, жилищной инспекции республики Карелия, МУП «Петрозаводские энергетические системы» и ООО «ОРЭС-Карелия». Победителем стала команда тепловых сетей, а позитивный заряд надолго остался у всех участников игры.

АО «ПКС-Тепловые сети» − за спорт и интеллект!

Напомним, на данный момент АО «ПКС-Тепловые сети» обслуживает 16 котельных и 278 километров сетей в двухтрубном исчислении. Это современное предприятие: автоматизированные источники тепла, насосные станции, все отопительные котельные переведены на газ и большинство из них работают без присутствия персонала. В прошлом году АО «ПКС-Тепловые сети» вложило в модернизацию 96 миллионов рублей.

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