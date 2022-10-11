Спортсменки из Петрозаводска привезли 6 золотых медалей со всероссийских соревнований по аэробике

Открытый чемпионат и первенство по спортивной аэробике проходили в Смоленске, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Команда «Изумруд» спортшколы олимпийского резерва № 1 из Петрозаводска под руководством тренера Евгении Дышиной начала сезон с медалей.



На открытом чемпионате и первенстве по спортивной аэробике в Смоленске золотые награды в сольных выступлениях завоевали у Ася Зверева, Ольга Ушакова, Эмилия Пелконен.



Также на верхнюю ступень пьедестала поднялось трио в составе Аси Зверевой, Анастасии Паршиной и Полины Свергуновой.



Бронзовую медаль в сольном выступлении завоевала Дарья Арефьева. Также третьими в командных выступлениях стали Виктория Губанова, Эмилия Пелконен, Виолетта Пелконен, Варвара Липунова и Алиса Лыскович