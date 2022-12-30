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«Срач для разрядки», «дамы, гоните тоску» и «переобуваемся в воздухе»: топ ярких цитат 2022 года

Новости. Общество
09:30, 03 Января 2023
фото: Столица на Онего

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«Столица на Онего» сделала подборку ярких высказываний чиновников, политиков и бизнесменов Карелии в 2022 году.

Главной темой 2022 года была специальная военная операция и мобилизация.

«Дамы, гоните тоску!»

Андрей Артемьев, военком Карелии: «Я обращаюсь к женам, матерям, сестрам. Милые дамы, наберитесь терпения, гоните тоску, будьте мужественными и сильными. Переживайте за свои переживания. Когда вы переживаете, то переживает и мужчина там, где бы он ни находился. Будьте спокойны и уверены. Победа будет за нами!»

После введения жестких санкций предприятия Карелии, включая флагманов республики, столкнулись с массой проблемой.

Гендиректор ООО «Карелия Палп» Юрий Айвазов: «Приходится подпрыгивать и переобуваться в воздухе с тем, чтобы не остановиться. Мы все находимся в ситуации, когда контракты были подписаны, а теперь „сдулись“. Да, наши проекты по развитию предприятий могут двигаться в плане разработки. Но где поставщики оборудования? Они оказались нам недружественными. Даже соседи уже недружественные».

Самым ярким спикером Карелии в прошлом году вновь был глава Петрозаводска Владимир Любарский. И на планерках в администрации города он всегда выступал эмоционально, и в соцсетях высказывал свое мнение неординарно. Когда общественность встала на защиту Кургана, мэр после встречи в Agriculture Club сочинил стихи.

Владимир Любарский, глава Петрозаводска:

Итак, друзья, в рассаднике культуры

Среди Декамерон-литературы

Случилась встреча мэра versus Настя

Ермолина светилась вся от счастья.

И вроде не случился бой посуды

Как это предвещали пересуды

И хоть консенсус не нашли в итоге

Но обошлись без зрадоперемоги

Погашен свет, умолкли микрофоны

А в комментах как прежде рвут сифоны

Слегка лишь изменился вектор темы

Уйдя частично от курганпроблемы

Решают двусторонние эксперты

Есть ли хотя бы признаки оферты

Или рассадник — боже — залоялен

А ход с приходом был конгениален

Наталья, не грустите, все в порядке

Кому-то срач показан для разрядки

Но большинство культурноадекватно

Разумно, и в общении приятно.

Какими еще цитатами запомнился этот год, читайте здесь.

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