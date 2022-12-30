«Срач для разрядки», «дамы, гоните тоску» и «переобуваемся в воздухе»: топ ярких цитат 2022 года

«Столица на Онего» сделала подборку ярких высказываний чиновников, политиков и бизнесменов Карелии в 2022 году.
Главной темой 2022 года была специальная военная операция и мобилизация.
«Дамы, гоните тоску!»
Андрей Артемьев, военком Карелии: «Я обращаюсь к женам, матерям, сестрам. Милые дамы, наберитесь терпения, гоните тоску, будьте мужественными и сильными. Переживайте за свои переживания. Когда вы переживаете, то переживает и мужчина там, где бы он ни находился. Будьте спокойны и уверены. Победа будет за нами!»
После введения жестких санкций предприятия Карелии, включая флагманов республики, столкнулись с массой проблемой.
Гендиректор ООО «Карелия Палп» Юрий Айвазов: «Приходится подпрыгивать и переобуваться в воздухе с тем, чтобы не остановиться. Мы все находимся в ситуации, когда контракты были подписаны, а теперь „сдулись“. Да, наши проекты по развитию предприятий могут двигаться в плане разработки. Но где поставщики оборудования? Они оказались нам недружественными. Даже соседи уже недружественные».
Самым ярким спикером Карелии в прошлом году вновь был глава Петрозаводска Владимир Любарский. И на планерках в администрации города он всегда выступал эмоционально, и в соцсетях высказывал свое мнение неординарно. Когда общественность встала на защиту Кургана, мэр после встречи в Agriculture Club сочинил стихи.
Владимир Любарский, глава Петрозаводска:
Итак, друзья, в рассаднике культуры
Среди Декамерон-литературы
Случилась встреча мэра versus Настя
Ермолина светилась вся от счастья.
И вроде не случился бой посуды
Как это предвещали пересуды
И хоть консенсус не нашли в итоге
Но обошлись без зрадоперемоги
Погашен свет, умолкли микрофоны
А в комментах как прежде рвут сифоны
Слегка лишь изменился вектор темы
Уйдя частично от курганпроблемы
Решают двусторонние эксперты
Есть ли хотя бы признаки оферты
Или рассадник — боже — залоялен
А ход с приходом был конгениален
Наталья, не грустите, все в порядке
Кому-то срач показан для разрядки
Но большинство культурноадекватно
Разумно, и в общении приятно.
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