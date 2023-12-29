«Столица на Онего» предлагает вспомнить важные события в политике, общественной и культурной жизни уходящего года.

«Год закончился. Что было в нем? Не знаю, пролетел, как птица он».

2023 год не просто прошел, а промелькнул. За это время произошло много разных и важных событий. Вспомним, что было в уходящем году.

Итак, топ-5 событий года: закрытие границы с Финляндией, приговор бывшим инструкторам лагеря «Парк-Отель „Сямозеро“, обвиняемого в избиении человека директора стройбазы Карелии Михеева отпустили на свободу, малая чума или туляремия в Карелии, приговор одной из первых „карельских сатанистов-каннибалов“.

Подробнее о главных событиях года читайте в материале «Главные события: чем запомнился 2023 год».