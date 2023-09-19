В Минздраве Карелии предупредили, что в одиннадцати районах республики можно подхватить малую чуму

В Минздраве Карелии предупредили, что даже в Петрозаводске можно заразиться туляремией.

О симптомах болезни, путях заражения и мерах профилактики рассказали в Минздраве Карелии со ссылкой на министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, который рассказал об опасном заболевании, которое также называют «малой чумой».



Туляремия — инфекционная болезнь. Для неё характерны лихорадка, интоксикация и клинические проявления в зависимости от механизма заражения — это могут быть поражения кожи, глаз, слизистой ротоглотки, легких, кишечника, лимфатических узлов.



Люди, живущие или работающие на территории природных очагов туляремии, подвержены наибольшему риску заражения.

Так, заразиться можно при укусе человека инфицированными кровососущими членистоногими, при соприкосновении с больными животными или их тушками, при употреблении продуктов и воды (колодезной, горных ручьев и других открытых водоемов), куда попал возбудитель туляремии от больных грызунов, при вдыхании пыли при переработке зерна, перекладке сена и соломы, куда тоже попал возбудитель туляремии.



От человека к человеку инфекция не передаётся.



Среди мер профилактики туляремии - контроль за природными очагами, своевременное выявление заболеваний среди диких животных, борьба с крысами и насекомыми.



Вакцинация проводится живой туляремийной вакциной. Через 20-30 дней вакцина обеспечивает развитие иммунитета до 5 лет. Прививкам подлежат те, кто проживает в неблагополучных по туляремии районах и выполняет сельскохозяйственные, строительные, гидромелиоративные, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательные, экспедиционные, дератизационные и дезинсекционные работы, а также работы с грунтом, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса, зон оздоровления и отдыха населения.



В Карелии риск заразиться туляремией есть в Сортавальском, Кемском, Кондопожском, Лахденпохском, Олонецком, Питкярантском, Прионежском, Пряжинском, Пудожском, Сегежском, Суоярвском районах и в городе Петрозаводске, сообщили в Минздраве Карелии.

Ранее мы писали о ом, что малую чуму обнаружили в двух районах Карелии.