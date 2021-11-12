Средства на экомониторинг рыбоводческих хозяйств будут предусмотрены со следующего года в Карелии

Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов сообщил, что со следующего года в Карелии будут предусмотрены средства на экомониторинг рыбоводческих хозяйств.

Об этом Владимир Лабинов заявил на заседании Совета при главе Республики Карелия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, информирует управление пресс-службы губернатора.

Финансирование по новым направлениям смогут получить хозяйствующие субъекты. В рамках экомониторинга может быть возмещена часть затрат на исследования воздействия предприятий на экосистему естественных водных объектов, на определение допустимого объема выращивания объектов аквакультуры в них. Также будет предусмотрено возмещение затрат на мелиоративные работы в аквакультуре, разработку проектов и приобретение оборудования для производств по технологии замкнутого водоснабжения, хранению продукции, утилизации отходов.

На Совете, который провел Артур Парфенчиков, отдельно обсудили вопросы развития рыбной отрасли в Арктической зоне. Также были определены приоритеты во взаимодействии рыбоводческих хозяйств с научным сообществом и общественностью. В работе Совета приняли участие представители профильных региональных министерств и федеральных ведомств, ученые ПетрГУ, Карельской Академии наук, более 60 руководителей и специалистов рыбоводных хозяйств.

Как сообщил Владимир Лабинов, объем выращивания аквакультуры на конец сентября составил 30,4 тыс. тонн, в основном это форель. Регион занял третье место после Мурманской области и Приморского края. В Карелии работают 73 рыбоводных хозяйства, 36 перерабатывающих цехов, в том числе 22 на базе форелевых хозяйств и 14 самостоятельных производств.

«Объемы переработки рыбы с каждым годом увеличиваются, — сказал Владимир Лабинов. — Переработка организована в большей степени при использовании мер финансовой поддержки, которые действуют в регионе с 2018 года. В этом году предприятиям предоставлена господдержка из федерального и регионального бюджетов на сумму 10,49 млн рублей, до конца года будет выплачено еще 16 млн руб. В результате прирост налоговых отчислений от производств увеличился вдвое, до 210 млн руб. за 10 месяцев 2021 года. В отрасли занято 1600 человек без учета сезонных рабочих, в 2020 году их было 1300».

Артур Парфенчиков подчеркнул важность взаимодействия предприятий авкакультуры с местными жителями, общественностью и обязательно — с научным сообществом.

«Наша задача — максимально повысить экологическую составляющую рыбохозяйственной отрасли. Поэтому планы на следующий год — это четкие действия по экологии в связке с экономикой в виде финансирования. Меры поддержки должны получать только предприятия, соблюдающие экологические требования. Также нужно общаться с людьми, убеждать население в экологичности производств, представлять документы, исследования, подкрепленные наукой, — сказал руководитель региона. — Взаимодействие с общественностью должно быть системным. Наука должна определять возможность рыбоводства на конкретных водоемах, их участках, а также его предельные объёмы с последующим мониторингом качества воды».

Также глава республики предложил стимулировать ученых ПетрГУ, Карельской Академии наук на изучение конкретных запросов рыбоводов с перспективой развития этой отрасли, как в целом, так отдельно в Арктике.

«С учетом тех преференций, которые мы даем в этой зоне, на севере республики, нужно активизировать научную работу по переработке донных осадков, внедрению искусственного интеллекта в системе управления и контроля деятельности рыбоводческих ферм, — сказал руководитель региона. — По Арктике, в том числе по Белому морю, необходима отдельная дорожная карта по изучению возможности выращивания мидий и других видов аквакультуры».

В этих целях республика готова выдавать учёным отдельные гранты на научные исследования, технологические разработки и стартапы.