Карелия выбилась в лидеры рейтинга регионов по экспорту рыбы и рыбной продукции

Минсельхоз республики сообщил, что Карелия вошла в десятку лидеров в рейтинге регионов по экспорту рыбы и рыбной продукции в 2021 году.

Об этом Минсельхоз Карелии заявил со ссылкой на данные официального сайта федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России.

«По оперативным данным по состоянию на 31 декабря 2021 года экспорт продукции АПК по Республике Карелия составил 112,1 млн долларов США в сопоставимых ценах, из них 92,6%, или 103,8 млн долларов США приходится на экспорт рыбной продукции», — заявили в Минсельхозе Карелии.

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