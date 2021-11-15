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Глава Минсельхоза Карелии назвал причину подорожания карельской форели перед Новым годом

Новости. Общество
12:36, 30 Декабря 2021
фото: © Пресс-служба Правительства Карелии

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Подорожание форели, которую выращивают рыбоводные хозяйства Карелии, перед Новым годом связано с повышение спроса из-за дефицита красной рыбы с Дальнего Востока.

Об этом в программе «Сельский час» рассказал министр сельского хозяйства Владимир Лабинов.

«Насколько я знаю, там (на Дальнем Востоке — прим. ред.) есть определенный недовылов, соответственно, есть недопоставки объема красной икры, и это опять-таки приводит к повышенному спросу и повышению цены в предновогодние дни. Во всяком случае, у нас вся рыба практически уже продана», — пояснил Лабинов.

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Комментарии

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