Глава Минсельхоза Карелии назвал причину подорожания карельской форели перед Новым годом

Подорожание форели, которую выращивают рыбоводные хозяйства Карелии, перед Новым годом связано с повышение спроса из-за дефицита красной рыбы с Дальнего Востока.

Об этом в программе «Сельский час» рассказал министр сельского хозяйства Владимир Лабинов.

«Насколько я знаю, там (на Дальнем Востоке — прим. ред.) есть определенный недовылов, соответственно, есть недопоставки объема красной икры, и это опять-таки приводит к повышенному спросу и повышению цены в предновогодние дни. Во всяком случае, у нас вся рыба практически уже продана», — пояснил Лабинов.