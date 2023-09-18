Срок ремонта и выплат по ОСАГО будет увеличен

Правительство РФ поддержало страховые компании.

Правительство РФ поддержало законопроект об увеличении срока выплаты за ремонт автомобиля по ОСАГО. Формально, это называется увеличением срока ремонта машин.

В Российском союзе автостраховщиков отмечают, что автосервисам нужно больше времени на ремонт, поскольку замедлилась поставка запчастей. С другой стороны, эксперты утверждают, что никакого дефицита запчастей нет, а страховщики из экономии сотрудничают с такими автосервисами, которые просто не могут организовать качественную логистику.

Сколько времени теперь придется ждать обещанного ремонта или денег вместо него, знает проект «Жизнь и кошелек».