Карелия попала в список регионов, где дополнительно обновят федеральные трассы

Правительство РФ выделило 10 миллиардов рублей для обновления трасс в пяти регионах.

Как сообщили в правительстве РФ 28 декабря, 10 миллиардов рублей направлено на капремонт участков трасс федерального значения в регионах страны. В списке: Ленинградская область, а также Дагестан, Карелия, Вологодская и Орловская области. Об этом пишет 47 news.

Речь идет о 19 участках, общая протяженность – 25 километров. Ремонт проведут в 2024 году.

В Тверской области планируют расширить трассу М-9 "Балтия" для удобства подъезда к Ржевскому мемориалу советскому солдату.